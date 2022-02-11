Экипажи Су-34 ростовского авиаполка уничтожили условного противника в стратосфере

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 базирующегося в Ростовской области авиаполка провели летные учения, в ходе которых отработали уничтожение самолетов условного противника в стратосфере. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка ЮВО в Ростовской области в ходе летно-тактического учения провели воздушные бои с условным противником в нижнем слое стратосферы. Летчики выполнили элементы простого и сложного пилотажа на высоте более 12 км с отработкой элементов завоевания превосходства в воздухе. При наборе сверхзвуковой скорости летчики отработали перехват и уничтожение условного противника", - говорится в сообщении.

Экипажи выполнили учебно-боевые задачи без привлечения наземных систем противовоздушной обороны. Летчики отработали маневры по уходу от средств ПВО условного противника на предельно малых высотах. Отдельные элементы были выполнены на высоте около 100 метров.

В полетах были задействованы экипажи около 10 самолетов Су-34. Полеты осуществлялись одиночно, а также в составе пар и звеньев.