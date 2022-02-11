В Ростехе сообщили, что кабину А-100 "Премьер" оборудовали уникальным защитным стеклом

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Кабину самолета дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" оборудовали уникальным стеклом, защищающим экипаж от излучения собственного радара и при этом обладающим высокой светопропускаемостью. Об том ТАСС рассказали в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Благодаря специально разработанному составу и технологии магнетронного напыления удалось не только решить задачу экранирования кабины от действия в том числе и собственной радиолокационной станции, но и добиться светопропускаемости стекол кабины пилота до 65-70%. На предыдущем поколении летающих радаров этот показатель не превышал 30%", - сказали в госкорпорации.

Разработчиком металлооптического покрытия является ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина (входит в госкорпорацию "Ростех"). Предприятие более 10 лет разрабатывает для отечественных самолетов покрытия, наносимые на поверхность стекла.

Среди последних разработок антибликовые покрытия с интегральным коэффициентом отражения не более 0,5% (без покрытия оно составляет 8%), интерференционные светофильтры с заданным пропусканием в строго заданном спектральном диапазоне, нейтральные светофильтры для приборов, коэффициент пропускания у которых может варьироваться в диапазоне 1-80%.

10 февраля новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-100 "Премьер", созданный кооперацией предприятий во главе с концерном "Вега" холдинга "Росэлектроника" и ТАНТК им. Г. М. Бериева на базе Ил-76МД-90А, совершил первый полет с включенным локатором.

А-100 способен быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении, обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при их наведении на воздушные, наземные и морские цели.