Источник: второй полк гиперзвуковых "Авангардов" заступит на дежурство до конца 2022 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Второй полк межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" заступит на боевое дежурство в составе Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) до завершения 2022 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Существующими планами предусмотрено, что второй полк "Авангардов" в составе шахтных пусковых установок и командного пункта полка 13-й ракетной дивизии РВСН заступит на боевое дежурство ориентировочно в декабре 2022 года", - сказал он.

В НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработаны и производятся "Авангарды", не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Ранее сообщалось, что первый полк гиперзвуковых комплексов "Авангард" Ясненского соединения РВСН (Оренбургская область), заступивший на боевое дежурство в конце 2019 года в составе двух шахтных пусковых установок (ШПУ) и командного пункта, к концу 2021 года был доведен до полного состава ШПУ.

Как заявил на едином дне военной приемки 20 января министр обороны РФ Сергей Шойгу, завершено перевооружение первого полка на ракетный комплекс "Авангард" с МБР, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.

Боевой блок "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 Махов (около 32 тыс. км/ч), маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Впервые о комплексе сообщил президент РФ в марте 2018 года.