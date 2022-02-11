В Крыму прошли учения ЧФ с береговыми ракетными комплексами "Бастион"

ТАСС, 11 февраля. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" отработали уничтожение кораблей условного противника на учениях в Крыму. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

Согласно сценарию учений, дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач.

"Военнослужащие выполнили развертывание комплексов, их подготовку к боевому применению и выполнение учебной (электронным пуском) ракетной стрельбы по морской цели. Помимо задач поиска и уничтожения кораблей условного противника расчеты провели тренировки по пополнению боекомплекта, а также по выводу комплексов из-под удара и маскировке новых стартовых позиций", - рассказали на флоте.

Как уточнили в пресс-службе, в учениях задействовано более 40 единиц военной и специальной техники. Маневры проводятся в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.