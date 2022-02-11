Су-35С на учениях "Союзная решимость" отработали уничтожение воздушных целей

"Для перехвата цели по команде "Воздух" были подняты дежурные по ПВО истребители Су-35С ВКС России. После взлета российские летчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели, а также отработали задачи воздушного патрулирования вдоль границы Союзного государства", - сказали в российском военном ведомстве.

Совместные учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля, отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. По информации Минобороны РФ, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.