Су-35С на учениях "Союзная решимость" отработали уничтожение воздушных целей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Истребители Су-35С ВКС России в ходе российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022" отработали уничтожение воздушных целей и выполнили патрулирование вдоль границ Союзного государства. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Согласно сценарию эпизода учений, боевые расчеты подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа при выполнении задач боевого дежурства в составе Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии обнаружили приближающуюся условную воздушную цель.
"Для перехвата цели по команде "Воздух" были подняты дежурные по ПВО истребители Су-35С ВКС России. После взлета российские летчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели, а также отработали задачи воздушного патрулирования вдоль границы Союзного государства", - сказали в российском военном ведомстве.
Совместные учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля, отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. По информации Минобороны РФ, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.