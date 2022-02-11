В Тверской области на учениях с боевыми стрельбами задействовали Су-35С и комплексы С-300

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Истребители Су-35С и комплексы С-300 были задействованы в летно-тактических учениях с боевыми стрельбами в Тверской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"Для прохождения зоны противовоздушной обороны условного противника экипажи использовали систему радиоэлектронной борьбы "Хибины-2", провели бомбометания с высот до 500 метров, стрельбу неуправляемыми авиационными ракетами, а также учебные воздушные бои с экипажами истребителей Су-35С", - сказали в округе.

Также в ходе выполнения задач экипажи выполнили вывод самолетов из-под удара высокоточного оружия и перелетели на запасной аэродром с дозаправкой в воздухе.

Как уточнили в пресс-службе, всего к учениям было привлечено свыше 500 военнослужащих, задействовано около 80 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300.