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Военные ЦВО провели комплексные учения с вертолетами Ми-8 и ЗРК С-400 в Сибири

В учениях задействовали около 500 военнослужащих и свыше 40 единиц военной и специальной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Комплексные учения экипажей транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и подразделений ЗРК С-400 "Триумф" Центрального военного округа (ЦВО) прошли в Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"В ходе учения боевые расчеты подразделений ЗРК С-400 "Триумф" отрабатывали вопросы поиска, идентификации и захвата целей, в том числе летящих на предельно малых высотах. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ-В "Терминатор" оттачивали мастерство полетов на предельно малых и максимальных высотах от 100 до 3 000 метров, а также совершали различные по сложности маневры с целью ухода от средств ПВО", - говорится в сообщении.

В учениях принимали участие около 500 военнослужащих из состава подразделений противовоздушной обороны и наземного обеспечения полетов. Всего было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

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