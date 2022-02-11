Экипажи МиГ-31БМ перехватили около 30 самолетов "противника" на учениях в трех регионах РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали противодействие и перехватили около 30 сверхзвуковых самолетов-разведчиков условного противника на учениях, завершившихся в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"Экипажи двух звеньев МиГ-31БМ в составе боевых пар отработали групповое патрулирование воздушного пространства. Четыре группы истребителей-перехватчиков организовали поиск разведывательной авиации "противника" во всем диапазоне высот, действуя в едином радиолокационном поле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики МиГ-31БМ прикрыли важные военные, промышленные и административные объекты трех регионов России. Дежурные МиГ-31БМ предотвратили прорыв в охраняемое воздушное пространство самолетов-разведчиков условного противника, действующих на скоростях более 1 300 км/ч и высотах от 100 до 12 000 м.

Кроме этого, экипажи МиГ-31БМ организовали обмен радиолокационной информацией с наземными средствами противовоздушной обороны (ПВО) для принятия решения об условном уничтожении "нарушителей" - самолетов-разведчиков Су-24МР.

В летно-тактических учениях двух типов самолетов были задействованы экипажи авиационных полков ЦВО в Пермском крае и Челябинской области, 13 истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и самолетов-разведчиков Су-24МР. Всего было привлечено более 500 военнослужащих из числа боевых расчетов радиолокационных станций "Небо-М", зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", летного, инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полетов.