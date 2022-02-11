Радиолокаторы "Небо-Т" заступили на боевое дежурство в регионах Поволжья и Урала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Расчеты новейших радиолокационных комплексов "Небо-Т" дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства над регионами Поволжья и Урала, сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Специально для проверки радиолокаторов с аэродромов в Челябинской и Свердловской областях в небо были подняты многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нового поколения, которые имитировали возможного противника. Действия военнослужащих позволили оперативно распознать цели, измерить их координаты и обеспечить сопровождение. Военнослужащие успешно справились с поставленными задачами", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, радиолокационные станции "Небо-Т" являются глубокой модернизацией комплекса "Небо-У". Они впервые поступили в войска Центрального военного округа в январе 2022 года.

Станции по своим тактико-техническим характеристикам существенно превосходят аналоги. Они способны быстрее находить и с высокой точностью сопровождать аэродинамические и баллистические цели в радиусе до 600 км. Заступление на боевое дежурство повысит возможности подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа в регионах Поволжья и Урала, отметили в пресс-службе.

Дивизия противовоздушной обороны входит в состав ЦВО, подразделения дислоцированы в регионах Поволжья, Урала и Сибири.