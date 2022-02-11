Шойгу: ситуация в Европе обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом, сообщает военное ведомство РФ.

"В повестку дня были включены наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран. Генерал армии С. К. Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация в Европе значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, военным присутствием НАТО вблизи российских границ, что требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Российской Федерации", - сказано в сообщении Минобороны России, распространенном в пятницу по итогам встречи.

Шойгу на встрече с Уоллесом акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования РФ по безопасности от США и НАТО.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что российская сторона готова рассмотреть предложения по восстановления взаимодействия по военной линии с Лондоном. Как отметили в ведомстве, "на встрече достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств двух стран".

"Шойгу подчеркнул, что в Минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии. Достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств", - добавили в ведомстве.