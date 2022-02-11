В Минобороны готовы рассмотреть восстановление взаимодействия по военной линии с Лондоном

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул в пятницу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом, что российская сторона готова рассмотреть предложения о восстановлении взаимодействия по военной линии с Лондоном. Об этом сообщили в Министерстве обороны России по итогам встречи.

Как отметили в ведомстве, "на встрече достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств двух стран".

"Шойгу подчеркнул, что в Минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии. Достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств", - добавили в ведомстве.

"Стороны отметили важность продолжения контактов по вопросам предотвращения инцидентов и снижению рисков непреднамеренных конфликтов в ходе военной деятельности", - говорится также в сообщении Минобороны.

В целом же, как информировало ведомство, в повестку дня были включены "наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран".