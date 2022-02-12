Артиллеристы ударили по условным вооруженным формированиям на учениях "Союзная решимость"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Подразделения артиллерии Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Белоруссии провели учения с боевой стрельбой на полигоне Осиповичский в рамках совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский артиллеристы Восточного военного округа и Вооруженных сил Республики Беларусь, действуя в составе сводных дивизионов, нанесли огневые удары по району, занятому условным незаконным вооруженным формированием", - сказали в военном ведомстве.

Отмечается, что в ходе розыгрыша тактического эпизода расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) совершили марш в назначенные районы, в кратчайшие сроки заняли неподготовленные огневые позиции и выполнили залп по району сосредоточения незаконного вооруженного формирования.

"Разведка целей, визуальное наблюдение и управление огнем РСЗО осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов", - уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщили в Минобороны, проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. На первом этапе до 9 февраля была выполнена передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии, организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. Также прошла проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения "Союзная решимость - 2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.