Противолодочная авиация Тихоокеанского флота поставила в ходе учений минные заграждения

ТАСС, 12 февраля. Самолеты Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) осуществили постановку минных заграждений в ходе учений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе флота.

"Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота провели постановку минных заграждений в ходе учения в Авачинском заливе", - сказали на флоте.

Отмечается, что в заданном районе противолодочные самолеты осуществили постановку минных заграждений на маршрутах возможного развертывания кораблей и действия подводных лодок условного противника.

На флоте уточнили, что для отработки совместного поиска "чужой" подлодки были задействованы три противолодочных самолета Ил-38 и один Ил-38Н. Роль субмарин условного противника выполняли подводные лодки ТОФ.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с планом подготовки вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Николая Евменова. Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.