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В Минобороны заявили, что в территориальных водах РФ обнаружили подводную лодку ВМС США

В ведомстве сообщили, что подлодка типа Virginia проигнорировала требование покинуть территориальные воды РФ и ушла после применения "соответствующих средств"
Подводная лодка ВМС США типа Virginia U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class James S. Hong via ABACAPRESS.COM/Reuters Connect
Описание
Подводная лодка ВМС США типа Virginia
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class James S. Hong via ABACAPRESS.COM/Reuters Connect

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Американская атомная подлодка типа Virginia, обнаруженная утром в субботу в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды, проигнорировала требование покинуть территориальные воды РФ и ушла после применения "соответствующих средств". Об этом сообщили в Минобороны России.

"12 февраля 2022 года в 10:40 (мск) <...> была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. <...> В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации, - сообщили в ведомстве.

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