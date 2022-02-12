Эксперт: подлодку США могли обстрелять сигнальными гранатами с российского фрегата

"Американцы проигнорировали (требование всплыть). Тогда в дело вступили сигнальные гранаты. Их запускают с многоствольной установки МРГ-1", - сообщил он.

По его словам, после подрыва гранаты плавучий факел красного огня в течение 50 секунд служит целеуказателем для ведения стрельбы фугасными гранатами в указанный район предполагаемого нахождения АПЛ или боевых пловцов противника.

"Важно, что о постановке "флажков" (применении сигнальных гранат - прим. ТАСС) прекрасно слышали моряки с Virginia, потому, как утверждают наши военные, лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации, моментально набрала скорость", - подчеркнул Литовкин.

Как отметил военный эксперт, американцы прекрасно понимали, что в российских территориальных водах по ним могло быть применено противолодочное оружие, в том числе и самый современный противолодочный комплекс "Ответ".

Американская атомная подводная лодка-охотник типа Virginia была обнаружена российскими противолодочными силами в территориальных водах РФ 12 февраля 2022 года в 10:40 мск около острова Курильской гряды Уруп. На требования немедленно всплыть подлодка не реагировала. Российской стороной было принято решение о применении специальных средств, после чего подводная цель выпустила ловушку-имитатор и на максимальной скорости ушла в нейтральные воды. В связи с инцидентом военному атташе США в Москве была вручена нота, а также указано, что Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации.