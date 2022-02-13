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У новой версии десантируемого комплекса "Спрут" уникальная система управления огнем

Начальник управления НИОКР Курганмашзавода Сергей Котелевский сообщил, что новая версия десантируемой машины "Спрут" кардинально отличается от своего первого поколения

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Обновленная версия авиадесантируемой самоходной противотанковой пушки "Спрут" на базе новейшей БМД-4 обладает уникальной системой управления огнем. Об этом в воскресенье в эфире передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда" сообщил начальник управления НИОКР Курганмашзавода Сергей Котелевский.

"Если старший начальник обнаружил цель, а машина ее не видит, он с другой машины может дать сюда указание, и она автоматически наводит ствол на эту цель", - объяснил принцип работы уникального комплекса Котелевский.

По его словам, пока ни в одной другой машине такой принцип не реализован. "Эта машина первая, которая подтвердила на государственных испытаниях эту возможность", - подчеркнул он.

"Одним нажатием кнопки [у командира] башня перебрасывается (поворачивается - прим. ТАСС) и ствол автоматически направляется на цель, наводчику остается только нажать кнопку выбора боеприпаса и огонь", - отметил начальник управления НИОКР.

Как сообщил Котелевский, новая версия десантируемой машины "Спрут" кардинально отличается от своего первого поколения. "Здесь другая силовая установка, трансмиссия, здесь установлена информационно-управляющая система шасси, програмно-технический комплекс самый современный в настоящее время, а главное - здесь установлен новый прицельный комплекс", - подчеркнул он.

"Командир получил возможность сам поражать легкобронированную технику и пехоту противника", - отметил также Котелевский появление на новом "Спруте" дополнительной дистанционно управляемой пулеметной установки.

Десантируемый и плавающий "Спрут"

Модернизированная боевая машина "Спрут" производства ПАО "Курганмашзавод" (входит в АО НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), является авиадесантируемой самоходной противотанковой пушкой. При массе примерно в 18 тонн обновленный "Спрут" обладает танковой 125-миллиметровой пушкой 2А75, а также двумя пулеметами. Броня у машины алюминиевая и защищает от осколков и пуль стрелкового оружия. Боевая машина может не только десантироваться с парашютом вместе с экипажем, но и преодолевать водные преграды, ведя огонь на ходу.

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