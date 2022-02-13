У новой версии десантируемого комплекса "Спрут" уникальная система управления огнем

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Обновленная версия авиадесантируемой самоходной противотанковой пушки "Спрут" на базе новейшей БМД-4 обладает уникальной системой управления огнем. Об этом в воскресенье в эфире передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда" сообщил начальник управления НИОКР Курганмашзавода Сергей Котелевский.

"Если старший начальник обнаружил цель, а машина ее не видит, он с другой машины может дать сюда указание, и она автоматически наводит ствол на эту цель", - объяснил принцип работы уникального комплекса Котелевский.

По его словам, пока ни в одной другой машине такой принцип не реализован. "Эта машина первая, которая подтвердила на государственных испытаниях эту возможность", - подчеркнул он.

"Одним нажатием кнопки [у командира] башня перебрасывается (поворачивается - прим. ТАСС) и ствол автоматически направляется на цель, наводчику остается только нажать кнопку выбора боеприпаса и огонь", - отметил начальник управления НИОКР.

Как сообщил Котелевский, новая версия десантируемой машины "Спрут" кардинально отличается от своего первого поколения. "Здесь другая силовая установка, трансмиссия, здесь установлена информационно-управляющая система шасси, програмно-технический комплекс самый современный в настоящее время, а главное - здесь установлен новый прицельный комплекс", - подчеркнул он.

"Командир получил возможность сам поражать легкобронированную технику и пехоту противника", - отметил также Котелевский появление на новом "Спруте" дополнительной дистанционно управляемой пулеметной установки.

Десантируемый и плавающий "Спрут"

Модернизированная боевая машина "Спрут" производства ПАО "Курганмашзавод" (входит в АО НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), является авиадесантируемой самоходной противотанковой пушкой. При массе примерно в 18 тонн обновленный "Спрут" обладает танковой 125-миллиметровой пушкой 2А75, а также двумя пулеметами. Броня у машины алюминиевая и защищает от осколков и пуль стрелкового оружия. Боевая машина может не только десантироваться с парашютом вместе с экипажем, но и преодолевать водные преграды, ведя огонь на ходу.