После обнаружения подлодки США фрегат ВМФ России использовал гидроакустическую станцию

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Деятельность ВМС США и НАТО вблизи государственных границ РФ постоянно отслеживается силами Военно-морского флота России и немедленно пресекается при их нарушении. Об этом заявил ТАСС источник - офицер-подводник в чине капитана 1-го ранга, комментируя инцидент с атомной подводной лодкой (АПЛ) типа Virginia, которая была обнаружена российскими противолодочными силами Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе Курил 12 февраля.

Офицер подчеркнул, что, согласно зафиксированным данным, иностранная субмарина подошла к российским берегам ближе, чем 12 морских миль, тем самым нарушив подводные границы РФ. Он также напомнил, что в связи проходившими учениями этот район был заблаговременно объявлен закрытым для плавания всех судов. Капитан 1-го ранга отметил, что после обнаружения чужой субмарины фрегат "Маршал Шапошников" использовал средства предупредительного глубинного бомбометания, а также задействовал свою гидроакустическую станцию "Полином", работу которой ощущал на себе корпус американской лодки до полного разрыва контакта.

По его словам, тип иностранной субмарины Virginia был классифицирован гидроакустиками фрегата по характерным шумам, которые были записаны и могут быть предъявлены в качестве одного из доказательств нахождения субмарины в районе учений. "Акустики корабля не выпускали чужую лодку из гидроакустического обеспечения и непрерывно воздействовали по ней, изучая ее тактику уклонения, пока она не оторвалась. В данном случае тактика американской лодки заключалась в использовании ловушки-имитатора. Вызывает вопрос, почему субмарина, которая должна была первой услышать российский противолодочный корабль, допустила его приближение и не пошла немедленно на уклонение от него", - сказал собеседник.

Офицер отметил, что корабли отечественного ВМФ крайне редко используют средства звукоподводной связи для контакта с иностранной подводной лодкой, чтобы потребовать покинуть территориальные воды. "В ряде случаев корабль имеет право применить по лодке-нарушителю государственной границы свое оружие - торпеду или глубинные бомбы. Этого не было сделано во избежание гибели экипажа лодки", - подчеркнул офицер-подводник.

"Американские военные должны знать, что мы отслеживаем их военно-морскую деятельность вблизи наших государственных границ и готовы к немедленному пресечению провокационных действий их подлодок во время проведения военно-морских учений ВМФ", - подчеркнул офицер, отметив, что охрану границ РФ в подводной среде ВМФ России осуществляет по закону "О Государственной границе Российской Федерации".

Капитан 1-го ранга предположил, что иностранная подлодка занималась в районе Курильской гряды разведывательной деятельностью. "Так же, как и натовская подлодка, которая находилась 12 августа 2000 года в районе проведения учений в Баренцевом море, где погибла АПЛ "Курск", - напомнил он.

Нарушитель территориальных вод

Американская атомная подводная лодка-охотник типа Virginia была обнаружена российскими противолодочными силами в территориальных водах РФ 12 февраля 2022 года в 10:40 мск около острова Курильской гряды Уруп. По данным Минобороны РФ, на требования немедленно всплыть подлодка не реагировала. Российской стороной было принято решение о применении специальных средств, после чего подводная цель выпустила ловушку-имитатор и на максимальной скорости ушла в нейтральные воды. В связи с инцидентом военному атташе США в Москве была вручена нота, а также указано, что Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности РФ.