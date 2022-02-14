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В Челябинской области стартовали учения реактивной артиллерии и беспилотной авиации

В них задействуют более 150 единиц техники и свыше 500 военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Комплексные учения расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и беспилотной авиации стартовали на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"По плану практических действий, проходящих по единому замыслу в единой тактической обстановке, разведывательные подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан" вскрыли районы скопления живой силы и техники условного противника. Затем расчеты комплексов КРУС [комплекс разведки, управления и связи] "Стрелец" навели на выявленные позиции реактивные системы залпового огня "Ураган", - говорится в сообщении.

Уточняется, что артиллеристы нанесли поражения объектам "противника", в том числе выполняя перенос огня и покидание огневых позиций с действиями в районе перезаряжания.

В пресс-службе добавили, что также в учениях задействованы современные модификации боевых машин пехоты БМП-2М и техника специальных родов войск - всего свыше 150 единиц техники и более 500 военнослужащих.

Учения продлятся до конца недели.

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