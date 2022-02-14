Российские десантники на учениях в Белоруссии заняты усилением белорусской границы

МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России на учениях в Белоруссии заняты усилением белорусской госграницы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

"На участке местности "Гомель" подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации отрабатывают задачи по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований. Подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации производят усиление участков государственной границы", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на участке местности "Лунинец" зенитные ракетные подразделения российских военных осуществляют противовоздушное прикрытие войск, решают задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне. "Штурмовая авиация Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации отрабатывает вопросы авиационной поддержки обороняющихся войск с применением авиационных средств поражения на авиационном полигоне Ружанский", - добавили в оборонном ведомстве.

Там также сообщили, что на полигоне Брестский российские мотострелковые подразделения отрабатывают вопросы уничтожения условного незаконного вооруженного формирования. Кроме того, добавили в Минобороны, белорусские и российские десантники, а также мотострелковые подразделения Вооруженных сил РФ несут службу на охраняемых объектах с целью недопущения выхода незаконных вооруженных формирований. "На участке местности "Барановичи" механизированные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь и подразделения морской пехоты Вооруженных сил Российской Федерации ведут учебные боевые действия на рубежах маневренной обороны", - отметили в Минобороны Белоруссии.