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Группировка войск РФ в Сирии принимает меры в связи с планируемыми акциями экстремистов

Пресс-бюро СВР РФ ранее сообщило, что спецслужбы США планируют ориентировать спящие ячейки экстремистов в Дамаске, прилегающем регионе и провинции Латакия на совершение точечных акций против сотрудников сирийских силовых структур, а также военнослужащих России и Ирана
© Минобороны РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 февраля./ТАСС/. Группировка российских войск в Сирии располагает данными о планах спецслужб США ориентировать "спящих" экстремистов в Сирии на акции против местных силовиков и военнослужащих России и Ирана, и принимает соответствующие меры. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Эта информация есть в группировке, поэтому они принимают соответствующие меры, у них все это отработано", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что спецслужбы США планируют ориентировать спящие ячейки экстремистов в Дамаске, прилегающем регионе и провинции Латакия на совершение точечных акций против сотрудников сирийских силовых структур, а также военнослужащих России и Ирана.

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