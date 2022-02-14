Группировка войск РФ в Сирии принимает меры в связи с планируемыми акциями экстремистов

МОСКВА, 14 февраля./ТАСС/. Группировка российских войск в Сирии располагает данными о планах спецслужб США ориентировать "спящих" экстремистов в Сирии на акции против местных силовиков и военнослужащих России и Ирана, и принимает соответствующие меры. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Эта информация есть в группировке, поэтому они принимают соответствующие меры, у них все это отработано", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что спецслужбы США планируют ориентировать спящие ячейки экстремистов в Дамаске, прилегающем регионе и провинции Латакия на совершение точечных акций против сотрудников сирийских силовых структур, а также военнослужащих России и Ирана.