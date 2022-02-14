Российские военные провели в Черном море учения по поиску подлодки условного противника

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Летчики отдельного смешанного авиационного полка морской авиации и экипажи противолодочных кораблей Черноморского флота (ЧФ) провели в Черном море совместные учения по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ЧФ.

"К учениям привлекались самолеты-амфибии Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ. Их экипажи во взаимодействии с малыми противолодочными кораблями осуществляли совместный поиск подводной лодки при помощи радиогидроакустических буев и других гидроакустических средств", - сообщили на флоте.

Уточняется, что основными задачами в рамках учений стали совместные действия по поиску, непрерывному слежению и условному уничтожению подводной лодки на дальних и ближних дистанциях, а также организация непрерывного обмена данными о маневрировании подводной цели. Для создания реальной тактической обстановки в роли условного противника выступила одна из подводных лодок ЧФ.

Добавляется, что учения проводились в рамках подготовки к крупным военно-морским учениям под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что в соответствии с планом подготовки вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.