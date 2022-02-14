{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

В МО РФ считают, что военная помощь НАТО Киеву провоцирует силовой сценарий в Донбассе

По словам замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Станислава Гаджимагомедова, Запад продолжает формировать из Украины "анти-Россию"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Военная помощь Украине со стороны НАТО провоцирует Киев на применение силового сценария в Донбассе и Крыму. Об этом в понедельник во время круглого стола в Совете Федерации заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.

"Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий восстановления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом", - заявил он.

По словам Гаджимагомедова, Запад продолжает формировать из Украины "анти-Россию", создавая на ее территории плацдарм для размещения войск НАТО.

"Приоритетом НАТО стало продвижение своей инфраструктуры к границам Российской Федерации, размещение передовых формирований на территории новых членов альянса", - отметил Гаджимагомедов.

Как уточнил представитель Генштаба ВС РФ, в Восточной Европе на постоянной основе находятся подразделения внерегиональных государств блока общей численностью около 10 тыс. человек. "Заявлено, что их численность, в том числе контингент американских войск у западных границ России, будет увеличиваться", - отметил он.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
ВС РФ готовы открыть огонь по нарушителям границы при наличии решения сверху
Как отметил замначальника главного управления Генштаба, в последнее время значительно возросла активность военно-морских сил НАТО в акваториях Черного и Балтийских морей
Читать полностью