ВС РФ готовы открыть огонь по нарушителям границы при наличии решения сверху

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России всегда готовы открыть огонь по нарушителям госграницы при наличии такого решения на самом высоком уровне. Об этом в понедельник во время круглого стола в Совете Федерации заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов, отвечая на вопрос относительно недавнего вторжения в российские территориальные воды подлодки США.

"Мы всегда готовы. Но дело в том, что такие решения принимают только на самом высоком уровне", - заявил он.

Как отметил Гаджимагомедов, в последнее время значительно возросла активность военно-морских сил НАТО в акваториях Черного и Балтийских морей в непосредственной близости от Российской Федерации.

"Когда я принимал участие в переговорах министра обороны России с министром обороны Великобритании, как раз обсуждали заход английского эсминца Defender в территориальные воды Российской Федерации. Он напрямую заявил - "мы считаем Крым территорией Украины и поэтому мы ни в какие территориальные воды не входили, вернее входили в территориальные воды Украины. Мы так делали, так и будем делать", - описал замначальника первого управления общий настрой представителей НАТО по вопросу нарушения границ РФ.