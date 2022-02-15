Авиация проведет масштабные учения с бомбометанием по морским целям в Черном море

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Оперативно-тактическая авиация объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совместно с морской авиацией Черноморского флота проведет учения, в ходе которых отработает уничтожение морских целей в акватории Черного моря. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

В рамках учений более 50 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО были передислоцированы на оперативные аэродромы для выполнения учебно-боевых задач в акватории Черного моря.

"Летный состав истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М и Су-34 в ходе летных тактических учений выполнит ракетные пуски и бомбометание по морским целям, экипажам необходимо подтвердить способность выполнения полетов в сложной помеховой обстановке при отсутствии поддержки наземных систем наведения и управления, а также полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью", - говорится в сообщении.

Также военные летчики выполнят задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действия при обеспечении безопасности в акватории Черного моря. Как отметили в пресс-службе, учения направлены на повышение уровня боевой подготовки.