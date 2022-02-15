"Ураганы" и "Грады" уничтожили артиллерию условного противника на учениях в Крыму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" в ходе учений на полигоне Опук в Крыму уничтожили артиллерию условного противника. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" армейского корпуса ЮВО, дислоцированного в Республике Крым, провели боевые стрельбы на межвидовом полигоне Опук. Стрельба велась по целям, имитировавшим артиллерию условного противника на расстоянии более 30 км", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе боевых стрельб артиллеристы также поразили командные пункты условного противника. Военнослужащие отработали как одиночный, так и массированный способ ведения огня. Наведение и корректировка реактивных артиллерийских батарей осуществлялись с помощью расчетов беспилотников "Орлан-10".