Моряки ЧФ провели артиллерийский бой и отработали уничтожение подлодки в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) во время учений в Черном море отработали ведение морского артиллерийского боя, поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Корабли Черноморского флота отработали действия по ведению морского артиллерийского боя, поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, а также по противовоздушной обороне отряда кораблей на переходе морем в рамках учения, начавшегося на полигонах боевой подготовки в Черном море. Кроме тактических маневров в море, экипажи кораблей отработали вопросы обороны побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил флота, а также морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности", - сообщили на флоте.

Уточняется, что в учениях задействовано более 30 боевых кораблей различных классов из состава Черноморского и других флотов России: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны. Мероприятия проводились в рамках подготовки к крупным военно-морским учениям под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.