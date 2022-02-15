В Новосибирске модернизируют авиационный завод для производства БПЛА "Охотник"

ТАСС, 15 февраля. /ТАСС/. Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова (НАЗ им. Чкалова, филиал ПАО "Компания "Сухой") в течение пяти лет проведет модернизацию производства со строительством нового корпуса для производства тяжелых стелс-беспилотников С-70 "Охотник", сообщил ТАСС источник в органах власти.

Выступая перед журналистами в декабре 2021 года во время выкатки версии беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 с плоским соплом на площадках НАЗ, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что серийный контракт на его поставку будет заключен в течение полугода. По его словам, "Охотник" представляет собой высокоинтеллектуальную систему, способную решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.

"Там (у завода) очень хорошие планы. Это будет расширение производства "Охотника" со строительством нового корпуса", - сказал собеседник агентства, не уточнив объемы производства БПЛА. Он добавил, что модернизация стартует в 2022 году и займет пять лет. В связи с модернизацией планируется рост числа рабочих мест в 1,5 раза. Сумма инвестиций составит порядка 2,5 млрд рублей.

Оперативным комментарием завода ТАСС не располагает и намерен получить позднее.

Разработанный в конструкторском бюро Сухого беспилотник С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч. Серийные поставки планируется начать с 2024 года. "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября 2019 года БЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57. В госкорпорации "Ростех" отмечали, что для "Охотника" создается новый наземный пункт управления.

НАЗ им. Чкалова основан в 1931 году. В годы Великой Отечественной войны выпустил более 15 тыс. истребителей Як-7 и Як-9. Позже завод также был ориентирован на выпуск военной авиации. Основная его продукция - фронтовые бомбардировщики Су-34, завод также выпускает детали гражданских пассажирских самолетов SSJ-100.