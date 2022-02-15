"Вертолеты России" планируют произвести 311 вертолетов в 2022 году

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" по плану должен выпустить 311 вертолетов в 2022 году. Об этом сообщил во вторник генеральный директор холдинга Николай Колесов в интервью газете "Бизнес онлайн".

"План для всего холдинга - 311 вертолетов. Арсеньев (ОАО ААК "Прогресс" - прим. ТАСС) - 20, Кумертау (АО "КумАПП" - прим. ТАСС) - 10, Ростов ("Роствертол" - прим. ТАСС) - 60. Они всегда работали в этих пределах. Для Казани (Казанский вертолетный завод - прим. ТАСС) и Улан-Удэ (Улан-Удэнский авиационный завод - прим. ТАСС) тоже исторически обычные цифры - 111 и 110", - сказал он.

Как уточнил Колесов, Казанский вертолетный завод предполагает передать 111 вертолетов для 10 заказчиков в этом году. В частности, будут произведены 58 вертолетов Ми-8/17, 41 вертолет "Ансат" и 12 вертолетов Ми-38. Большая часть машин пойдет на внутренний рынок. Для примера, в 2021 году предприятие выпустило 55 вертолетов.