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Работы над унифицированной версией "Ансата" могут закончить до конца 2022 года

По словам генерального директора холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова, планируется увеличить максимальную взлетную массу вертолета

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Работы над созданием унифицированной версии многоцелевого вертолета "Ансат" планируется завершить до конца года. Об этом сообщил во вторник генеральный директор холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" Николай Колесов в интервью газете "Бизнес онлайн".

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"Если мы делаем унифицированную машину нового поколения, в ней должно быть заложено все - и стеклянная кабина, и кондиционирование, и дополнительные баки, и антиобледенение. Стеклянной кабины пока нет, поэтому дал поручение: в этом году работу над унифицированной машиной закончить так, чтобы она соответствовала всем требованиям потребителей", - сказал глава холдинга.

Кроме того, по его словам, планируется увеличить максимальную взлетную массу вертолета. "Следующий шаг - новые лопасти, которые позволят увеличить максимальную взлетную массу", - сказал Колесов.

Многоцелевой "Ансат" производится на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"). На данный момент сертифицированы модификации с медицинским модулем и со спасательной лебедкой для поисково-спасательных работ.

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