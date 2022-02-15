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ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Белоруссии будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения ЮВО и ЗВО уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся во вторник. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, распространенном во вторник.

"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны", - говорится в заявлении.

Конашенков сообщил, что военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Белоруссии будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость" на полигоне Обуз-Лесневский. 

"На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ", - сказал он.

По словам Конашенкова, на полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля пройдут боевые стрельбы в рамках учений "Союзная решимость-2022". В ходе этого мероприятия бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями вооруженных сил Белоруссии при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработает задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления.

В рамках проверки сил реагирования Союзного государства на территории Республики Беларусь проводится совместное российско-белорусское учение "Союзная решимость - 2022". Войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в данном учении, во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции.

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