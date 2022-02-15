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Минобороны показало видео погрузки бронетехники после завершения учений

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков ранее сообщил, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, 15 февраля начнут движение в свои воинские гарнизоны
© Минобороны России/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российская бронетехника, участвовавшая в учениях Минобороны РФ, погружается на железнодорожные платформы для возвращения в пункты постоянной дислокации. Соответствующие кадры опубликовало во вторник военное ведомство России.

На видео Минобороны видна погрузка танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок. Показаны кадры движения колонны модернизированных танков Т-72Б3, а также и то, как гусеничная военная техника подъезжает к железнодорожным платформам и грузится на них.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и уже во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны.

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