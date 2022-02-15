Убывающие с учений военные ЗВО потренировались отражать атаку с воздуха

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Зенитчики Западного военного округа отработали прикрытие колонн военной техники, убывающих в пункты постоянной дислокации после успешно проведенных учений. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ЗВО.

"Боевые расчеты переносных зенитных ракетных комплексов ПЗРК "Игла" и зенитных установок ЗУ-23 отработали задачи по отражению воздушной атаки условного противника в ходе совершения марша колонн бронетехники одного из соединений Западного военного округа на станции погрузки для дальнейшего убытия в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области", - сообщили в ЗВО.

В пресс-службе отметили, что во время движения колонн до станции погрузки зенитчики совершенствовали свои навыки по применению вооружения для уничтожения вертолетов, бронетехники, наземных объектов и живой силы условного противника на дальностях до 5 км.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и уже 15 февраля начнут движение в свои воинские гарнизоны.