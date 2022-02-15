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В Крыму завершились учения ВС РФ

Военные возвращаются в пункты постоянной дислокации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений Южного военного округа (ЮВО) приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после плановых учений в Крыму. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Подразделения ЮВО, завершившие выполнение задач в рамках плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. Личный состав батальонных тактических групп совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны", - говорится в сообщении.

Сейчас военнослужащие выполняют крепление тяжелой гусеничной бронетехники - танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок, отметили в пресс-службе. Железнодорожными эшелонами технику доставят в регионы постоянной дислокации частей, в том числе в Дагестан и Северную Осетию. По прибытии в пункты постоянной дислокации военнослужащие проведут обслуживание и подготовку техники.

Тактические учения прошли на 15 общевойсковых полигонах. В маневрах были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп.

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РоссияКрым
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