В Крыму завершились учения ВС РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений Южного военного округа (ЮВО) приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после плановых учений в Крыму. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Подразделения ЮВО, завершившие выполнение задач в рамках плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. Личный состав батальонных тактических групп совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны", - говорится в сообщении.

Сейчас военнослужащие выполняют крепление тяжелой гусеничной бронетехники - танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок, отметили в пресс-службе. Железнодорожными эшелонами технику доставят в регионы постоянной дислокации частей, в том числе в Дагестан и Северную Осетию. По прибытии в пункты постоянной дислокации военнослужащие проведут обслуживание и подготовку техники.

Тактические учения прошли на 15 общевойсковых полигонах. В маневрах были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп.