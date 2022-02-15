Ту-22М3 и МиГ-31К с ракетами "Кинжал" перебросили в Сирию для участия в учениях ВМФ РФ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с ракетами "Кинжал" переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии для участия в военно-морских учениях ВМФ в Средиземном море. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

"Самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом "Кинжал" перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря. Экипажи ВКС России выполнили перелет из пунктов дислокации, преодолев более 1,5 тыс. км. В ходе учения летчикам дальней авиации предстоит выполнять задачи по предназначению", - сообщили в МО РФ.