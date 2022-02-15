Шойгу проинспектировал учения ВМФ России в Средиземном море

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал учения ВМФ России в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"15 февраля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал учения Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря, проводимое в рамках серии военно-морских учений в оперативно важных районах Мирового океана, а также в акваториях морей, прилегающих к российской территории", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Шойгу в пункте материально-технического обслуживания ВМФ России в городе Тартус заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова о выполнении совместных учебно-боевых упражнений российскими кораблями и самолетами ВКС России по поражению корабельных группировок условного противника, а также стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия.

Евменов доложил Шойгу, что в учениях в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, - ракетные крейсера "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС России.

"В ходе учения отрабатываются мероприятия по поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролету летательных аппаратов над ней", - отметили в Минобороны РФ.

Защита интересов РФ в Мировом океане

В военном ведомстве подчеркнули, что основной направленностью проводимых учений является отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

"Всего в серии проводимых учений военно-морского флота, по докладу адмирала Евменова, задействованы свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники и около 10 тыс. военнослужащих", - уточнили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в рамках активной фазы учения надводные корабли, подводные лодки и морская авиация флотов, действуя по единому замыслу, отрабатывают учебно-боевые задачи в акваториях Охотского, Черного и Баренцева морей.

Вместе с Сергеем Шойгу за ходом учения ВМФ России в Тартусе наблюдал министр обороны Сирии корпусной генерал Али Айюб.

"В пункте МТО ВМФ России в городе Тартус Шойгу также проинспектировал судоремонтный комплекс Черноморского флота, где поставил задачи по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры пункта базирования российских кораблей в Сирии, а также возложил цветы к памятнику адмиралу Федору Ушакову", - отметили в Минобороны.