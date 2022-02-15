Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в Хмеймиме

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. Он заслушал доклад командующего российскими войсками в Сирии Романа Бердникова. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что на командном пункте авиабазы Шойгу "заслушал доклад командующего российской группировкой войск (сил) в Сирии генерал-лейтенанта Бердникова по текущей обстановке, проводимым совместно с сирийскими вооруженными силами мероприятиям по борьбе с остатками международных террористов, а также оказанию гуманитарной помощи местному населению".

Как отметили в Минобороны РФ, глава российского военного ведомства вместе с командующим проверил объекты инфраструктуры российской авиабазы и возложил венок к бюстам Героев России, погибших при выполнении задач в Сирии.

Шойгу также вручил специальный авиашлем совершившему более 300 боевых вылетов летчику. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Во время общения с летно-подъемным составом авиабазы Хмеймим Шойгу ввел новую традицию - вручил специальный авиашлем летчику, совершившему более 300 боевых вылетов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме и заслушал доклад командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенанта Романа Бердникова по текущей обстановке, проводимым совместно с сирийскими вооруженными силами мероприятиям по борьбе с остатками международных террористов, а также оказании гуманитарной помощи местному населению.