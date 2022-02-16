Россия фиксировала испытания в США космических ракет с воздушным стартом

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Система предупреждения о ракетном нападении ВКС России в 2021 году фиксировала в США испытания космических ракет с воздушным стартом. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС России полковник Сергей Сучков.

"Запуски осуществлялись не только с полигонов и космодромов, но и с авиационных носителей при проведении США испытаний так называемых воздушных стартов РКН (ракет космического назначения)", - сообщил он.

По его словам, всего за последние 12 месяцев было обнаружено более 70 пусков баллистических ракет, включая гиперзвуковые, и 90 запусков РКН.

"В январе вскрыто проведение сразу двух испытаний в рамках совершенствования систем противоракетной обороны такими государствами, как Израиль и Китайская Народная Республика", - также отметил Сучков.

В период действия с 1994 по 2009 год между Россией и США договора СНВ-1 (о сокращении наступательных вооружений) производство, испытание и развертывание баллистических ракет воздушного запуска (БРВЗ) было запрещено.