Российская система предупреждения о ракетном нападении обновится к 2030 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. РЛС нового поколения составят основу российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) к 2030 году. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС России полковник Сергей Сучков.

"В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает модернизацию ряда РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности), несущих боевое дежурство в Краснодарском крае, Иркутской области, и создание в Ленинградской области новых средств, обладающих улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех", - сообщил он.

По его словам, ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения.

Радиолокационная станция высокой заводской готовности "Воронеж-ДМ" предназначена для обнаружения баллистических ракет, в том числе и межконтинентальных, на траекториях полета, а также для определения типа целей. Является одной из основных составляющих отечественной системы предупреждения о ракетном нападении. По сравнению с предыдущими моделями, требует существенно меньшего количества обслуживающего персонала, потребляет меньше энергии и обладает существенно сокращенными сроками постройки.