Первая автоколонна ВС РФ проехала Крымский мост после учений в Крыму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 февраля. /ТАСС/. Первая автоколонна соединения материально-технического обеспечения проехала Крымский мост, направляясь в пункт постоянной дислокации после учений в Крыму. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Автомобильная колонна соединения материально-технического обеспечения ЮВО преодолела первый участок марша по трассе "Таврида" и проехала по Крымскому мосту, направляясь в пункт постоянной дислокации после плановых учений. Колонну на всем протяжении марша сопровождают автомобили военной автоинспекции", - говорится в сообщении.

Завершившие выполнение задач в рамках тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова военнослужащие утром приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. Марши совершаются в составе автомобильных колонн и железнодорожных эшелонов. По прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.

Тактические учения прошли на 15 общевойсковых полигонах. В маневрах были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп.