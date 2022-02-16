Шойгу назвал Бразилию стратегическим партнером России в Латинской Америке

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Бразилия является важным стратегическим партнером России в Латинской Америке. Диалог оборонных ведомств двух стран будет способствовать укреплению стабильности в регионе, заявил в среду в ходе консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Бразилии в формате "2+2" в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Бразилия является важным стратегическим партнером России в Латинской Америке. <...> Убежден, что диалог внешнеполитических и оборонных ведомств наших стран послужит укреплению безопасности и стабильности в регионе", - сказал он.

Шойгу также отметил, что сотрудничество в военной и военно-технической областях способствует динамичному развитию отношений между Россией и Бразилией.