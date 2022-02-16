Расчеты ПВО отразили авиаудар противника на учениях "Союзная решимость"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Белоруссии в рамках совместных учений "Союзная решимость - 2022" отразили авиационный удар условного противника. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"В ходе учений подразделения радиотехнических войск обнаружили воздушные цели на максимальной дальности. Информация об обнаруженных целях в автоматическом режиме поступила на командный пункт противовоздушной обороны, где была распределена между зенитными ракетными дивизионами С-300 Республики Беларусь и С-400 Восточного военного округа", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что с получением координат целей расчеты зенитных ракетных комплексов и систем осуществили захват, сопровождение воздушных целей и уничтожили их, выполнив электронные пуски ракет.

В ведомстве уточнили, что налет авиации условного противника имитировали самолеты штурмовой и истребительной авиации, привлекаемые к учениям "Союзная решимость - 2022".