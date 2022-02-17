Отряд боевых кораблей ТОФ провел в Охотском море учения по отражению воздушного нападения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Корветы "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в акватории Охотского моря в ходе учений по отражению воздушного нападения. Об этом журналистам сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.

"По легенде учения экипажи корветов "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" обнаружили отряд кораблей условного противника, идущий курсом к территориальным водам Российской Федерации. После попытки корветов установить связь с предполагаемыми нарушителями "противник" применил по ним ракетное оружие с фактическим пуском ракеты-мишени "Малахит", - сообщили на флоте, уточнив, что роль противника была отведена экипажу малого ракетного корабля "Иней".

После обнаружения ракетного пуска расчеты корветов взяли на сопровождение воздушную цель и выполнили ракетную стрельбу с помощью зенитного ракетного комплекса "Редут". После входа ракеты-мишени в зону поражения корабельной артиллерии ее обстреляли расчетами 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190. Также экипажи отработали комплекс действий по противовоздушной обороне с постановкой радиолокационных и электронных помех.

В учениях, которые проводят в акватории Охотского моря под руководством командующего флотом адмирала Сергея Авакянца, задействовано более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты морской авиации.