Группировка Каспийской флотилии вышла в море для участия в учениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии вышло в море из Махачкалы для участия в масштабных учениях. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии вышла из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для участия в плановом командно-штабном учении. <…> Всего в корабельном командно-штабном учении принимают участие экипажи около 20 боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Махачкала", "Астрахань", "Ступинец", малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения", - говорится в сообщении.

Военным морякам предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач в сложных условиях и действовать по различным вводным, поступающим с командного пункта флотилии, отметили в пресс-службе. В открытом море экипажи артиллерийских катеров и тральщиков отработают задачи противоминного обеспечения, развертывания сил флотилии и противоподводно-диверсионной обороны при стоянке на рейде. Кроме того, моряки займутся поиском мин и отработкой их уничтожения с выполнением боевых стрельб.

В ближайшее время, как отметили в пресс-службе, корабельным тактическим группам предстоит отразить воздушное нападение условного противника, отработать ведению учебного морского боя, а также выполнить практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

В январе-феврале текущего года Военно-Морской флот РФ проводит серию учений. Моряки тренируют действия по защите российских интересов в мировом океане и по противодействию военным угрозам РФ направлений моря и океана. К учениям на всех флотах привлекли более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.