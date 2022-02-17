Бригада МТО Западного военного округа вернулась в пункт постоянной дислокации после учений

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Подразделения бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) прибыли в пункт постоянной дислокации после завершения учений. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Подразделения бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа завершили марш протяженностью около 900 км с полигона проведения плановых учений и прибыли в пункт постоянной дислокации", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что в составе колонны в пункт постоянной дислокации прибыло свыше 40 большегрузных автомобилей с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом.

В Минобороны отметили, что после завершения многокилометрового марша военнослужащим предстоит провести обслуживание военной техники и ее подготовку к проведению мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения.

Ранее сообщалось, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.