Эшелон с техникой ЗВО отправился после учений в пункт постоянной дислокации

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Воинский эшелон с техникой танковой армии Западного военного округа (ЗВО) после завершения учений отправился в пункт постоянной дислокации. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа начал движение в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений на полигонах. Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что по прибытии в пункты постоянной дислокации боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения.

Ранее сообщалось, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.