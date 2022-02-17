Еще один эшелон с техникой пересек Крымский мост после завершения учений

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. В Крыму еще один эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост при следовании в пункты постоянной дислокации после завершения учений. Об этом в четверг сообщили журналистам в Минобороны России.

"Очередной эшелон с военной техникой подразделений ЮВО пересек Крымский мост на пути следования в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений", - говорится в сообщении.

Во вторник в регионе завершились плановые учения с участием подразделений ЮВО. В пресс-службе округа ранее сообщали, что военнослужащие начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. По прибытии они проведут обслуживание и подготовку техники.

Тактические учения прошли на 15 общевойсковых полигонах ЮВО. В маневрах были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп.