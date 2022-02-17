В Калининграде вышел на испытания после ремонта сторожевой корабль "Неустрашимый"

КАЛИНИНГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Сторожевой корабль (СКР) "Неустрашимый", вышел в Балтийское море для испытаний после ремонта и модернизации на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Калининграде. Об этом сообщила в среду пресс-служба завода.

"15 февраля СКР "Неустрашимый" вышел в Балтийское море и приступил к выполнению программы приемо-сдаточных испытаний. Во время первого выхода в море будет проверена работа главной энергетической установки и навигационной системы корабля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Программой приемо-сдаточных испытаний запланированы несколько выходов в море общей продолжительностью около 30 суток. На борту корабля работает сдаточная команда завода и комиссия Балтийского флота, которая должна принять корабль после ремонта и модернизации. По завершении морских испытаний СКР "Неустрашимый" будет передан ВМФ и вернется к службе в составе Балтийского флота, добавили в пресс-службе.

СКР "Неустрашимый" прибыл на ПСЗ в 2014 году для выполнения планового ремонта. Сроки окончания ремонта были продлены по результатам дефектации, которая выявила гораздо больший объем работ, чем планировалось. Главным образом работы велись по обновлению механической части корабля. Отремонтированы и вновь установлены форсажные двигатели. Модернизировано вооружение и обеспечивающие механизмы, уточнили в пресс-службе завода.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года на базе верфи F. Schichau. Расположен в Калининграде. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. На заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций АО "ПСЗ "Янтарь" контролирует государство в лице АО "Объединенная судостроительная корпорация".