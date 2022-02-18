БМП-1АМ "Басурманин". Как легендарной советской "копейке" подарили вторую жизнь

После Великой Отечественной войны СССР оставался мировым лидером по производству танков, но отставал от западных стран по количеству выпущенных бронетранспортеров. Однако, вместо того чтобы догонять и перегонять Америку в гонке за БТРы, советская оборонка разработала новый вид машин для оперативной доставки личного состава пехоты к месту боевых действий. Первая в мире боевая машина пехоты (БМП-1) конструктора Павла Исакова должна была выполнять те же функции, что и бронетранспортер, но в то же время была лучше вооружена и обладала более крепкой броней.

Первый образец БМП-1 был построен в 1966 году на Челябинском тракторном заводе, а всего с 1966-го по 1983-й год советская оборонная промышленность выпустила около 20 тыс. боевых машин пехоты первого образца. Огромное количество "копеек" ушло на экспорт в Китай, Монголию, страны Ближнего Востока, Европу и Африку. Один из примеров надежности советской машины — БМП-1, стоящие на вооружении сирийской армии. Некоторым образцам уже более 40 лет, но они и сегодня активно участвуют в боях с игиловцами.

БМП-1 до сих пор на вооружении нашей армии, и списывать их в Минобороны пока не собираются.

Самая дорогая деталь в бронемашине — бронекапсула. Если она физически не повреждалась, то она может прослужить как минимум 50 лет. Внутрь можно поставить современную электронику, новый двигатель и трансмиссию и т.д. В итоге при довольно скромных вложениях мы получаем высокоэффективное средство для ведения боевых действий. На базах хранения наших вооруженных сил сегодня скопилось много хорошо сохранившихся первых БМП, которые будут модернизированы российскими ремонтными заводами и впоследствии не только отправлены в наши войска, но и на экспорт

С "Фаготами" и "Конкурсами"

В 1970-х годах советским конструкторам была поставлена задача оснастить "копейку" новым, более мощным вооружением. В результате работ по модернизации в 1979 году в Советскую армию была поставлена БМП-1П. Она была укомплектована самым современным на то время ракетным комплексом 9К111 "Фагот" и гранатометом с дымовыми боеприпасами.

В то время начиналась война в Афганистане, и специально для наших подразделений была разработана еще одна версия "копейки" БМП-1Д. Она обладала усиленной защитой (спасала от РПГ иностранного производства, которые широко использовали моджахеды), но не имела ракет и возможности плавания. Еще один недостаток вскрылся уже во время эксплуатации в афганских горах и ущельях: угол подъема орудия бронемашины не позволял эффективно работать по укрывшимся на высотах боевикам.

Очередной виток модернизации устаревающей боевой машины пехоты пришелся на 1990-е годы. После распада СССР в условиях снижения обороноспособности страны сразу несколько военных предприятий и организаций выступили со своими вариантами обновления "копейки". Проекты были направлены на улучшение тактико-технических характеристик (ТТХ) и предусматривали замену вооружения БМП.

Спроектированная в 1997 году БМП-1-30 "Разбежка" вместо классической башни с пушкой "Гром" получила новую от боевой машины десанта (БМД-2). Также на машину пехоты предполагалось устанавливать 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А42, пулемет ПКТ (пулемет Калашникова танковый), противотанковые ракетные комплексы "Фагот" или "Конкурс". Двигатель УТД-20 планировалось заменить на более мощный УТД-230, что увеличило бы скорость "копейки" на 5–10 км.

Однако, несмотря на обилие новаторских идей, в серию "Разбежка" не пошла — сказался глубокий финансовый кризис в стране, к тому же военные, как говорят эксперты, не горели желанием продолжать эксплуатацию первой советской БМП.



Следующей попыткой вдохнуть новую жизнь в БМП-1 уже в самом конце 1990-х стали проекты от конструкторских бюро Тулы и Мурома. В первом случае предлагалось установить боевой модуль "Кливер" c системой лазерного наведения и тепловизором, 30-миллиметровой пушкой, пулеметом и четырьмя противотанковыми ракетами "Корнет". Во втором машина получала пулемет ПКТМ, гранатомет АГС-17 либо ракеты "Конкурс".

Но, как и в случае с "Разбежкой", средств на масштабную модернизацию в стране не нашлось.

"Басурманин"

В 2018 году на международном военно-техническом форуме "Армия" научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) представила очередной проект модернизации боевой машины пехоты 30-миллиметровым боевым модулем БМП-1АМ "Басурманин". По данным Ростеха, одна из самых популярных в мире боевых машин пехоты получила новейший комплекс вооружений, современную электронику и более мощную силовую установку, что привело к существенному улучшению ее боевых характеристик.