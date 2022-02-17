В Свердловской области прошли учения с применением Т-72Б3 и БТР-82А

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Учения с боевыми стрельбами из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А по условному противнику состоялись на полигоне в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе марша в район розыгрыша практических действий военнослужащие отработали боевое охранение от разведывательно-диверсионных групп условного противника, действия подразделений противовоздушной обороны при налете авиации условного противника, защиту от оружия массового поражения. На завершающем этапе военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, а также минометов и гранатометов на различных дальностях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь велся по мишеням, имитирующим бронетехнику и огневые точки условного противника. Контроль поражения целей и корректировку огня обеспечили расчеты беспилотников "Орлан-10".

В пресс-службе добавили, что основное внимание на учениях было уделено отработке взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и другими подразделениями при ведении наступления и маневренной обороны в лесистой местности. Всего в учениях принимали участие более 500 военнослужащих танковой дивизии ЦВО.