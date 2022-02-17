Первые подразделения ВС РФ прибывают в свои воинские гарнизоны после учений

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Первые подразделения, которые были задействованы в учениях, прибывают в воинские гарнизоны. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Первые подразделения, совершившие марши, прибывают в свои воинские гарнизоны", - отметил Конашенков. Как уточнил официальный представитель военного ведомства, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, которые отрабатывали задачи на полигонах в Курской области, ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области.

"Также сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более полутора тысяч километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской Республике и в Республике Дагестан", - отметил он.

Кроме того, железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа возвращаются с полигонов в Курской и Брянской областях в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области.

Конашенков также отметил, что воинские части и подразделения, задействованные в российско-белорусских учениях "Союзная решимость - 2022" на территории Белоруссии 17 и 19 февраля проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой на полигонах республики. "После завершения учений соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации", - сказал он.

По словам Конашенкова, все подразделения Вооруженных сил России, в том числе находящиеся в Белоруссии, вернутся в места постоянной дислокации после завершения учений.

"После завершения учения соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации", - сказал он.

Конашенков сообщил, что участники российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022" 17 и 19 февраля разыграют практические действия с боевой стрельбой на полигонах Беоруссии.

"Воинские части и подразделения, отрабатывающие задачи в составе сил реагирования Союзного государства в рамках проводимых российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022" на территории Республики Беларусь, сегодня и в субботу, 19 февраля, проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой на полигонах республики", - сказал Конашенков.

Совместные учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля, отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи